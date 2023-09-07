Орловцы высказались о готовности перейти на цифровое голосование

Фото: сайт правительства Орловской области

Возможность дистанционного варианта голосования предоставляется на данный момент в 25 субъектах РФ. Однако большинство жителей Орловщины готовы перейти на дистанционное электронное голосование вместо посещения избирательных участков. К такому выводу пришли социологи Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Как отмечает эксперт по исследованию электорального поведения, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и социальных технологий Анна Алексеенок, внедрение в Орловской области цифрового голосования способно повысить явку минимум на 15%.

На вопрос о возможном принятии участия в голосовании, если бы не пришлось идти на избирательный участок, а можно было бы проголосовать из дома через смартфон или компьютер, свыше 70% опрошенных выразили полную готовность проголосовать. В городах желающих голосовать дистанционно доходит до 80%, но даже в небольших селах и деревнях таких избирателей больше половины.

Среди молодого поколения значительно больше среди сторонников дистанционного голосования, чем среди противников. Выражение своего мнения на выборах политиков через носимые устройства все большему числу людей видится вполне современным и естественным.