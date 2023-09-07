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НовостиОбщество7 сентября 2023 10:57

В Орловской области обустроят бульвар перед Храмом Дмитрия Солунского

Подрядчик приступил к облагораживанию фонтана
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Благоустройство территории бульвара по улице Социалистической и площадь перед Храмом Дмитрия Солунского идет в Дмитровском районе Орловской области .

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», на данный момент на облагараживаемой общественной территории уложено более половины плитки на пешеходной части бульвара, залита бетонная площадка под торговый павильон, проводится его монтаж. Также к торговому павильону подведен водопровод и канализация. Подрядная организация приступила к благоустройству фонтана.

Кроме того, известно, что на бульваре в скором времени будут красоваться 10 топиарных фигур.