Орловские медучреждения пополнятся 13 новыми автомобилями скорой помощи

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Новые автомобили скорой медицинской помощи оснащены современным медицинским оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В мероприятии по передаче автомобилей учреждениям здравоохранения принял участие губернатор, орловские депутаты главы муниципальных образований и главврачи центральных районных больниц.

По словам главы региона, за последние годы 31 учреждение здравоохранения получило 85 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации и медработников до места жительства пациентов. Большая их часть отправилась в центральные районные больницы.

Автомобили получили Станция скорой медицинской помощи в Орле, Орловская областная клиническая больница, а также центральные районные больницы Знаменского, Краснозоренского, Урицкого, Троснянского, Дмитровского и Колпнянского районов.

Напомним, что в этом году в медучреждения Орловщины приобрели 12 автомобилей скорой медицинской помощи и 14 легковых автомобилей.