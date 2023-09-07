Во Мценске Орловской области в ямочном ремонте нуждаются 14 улиц

Фото: районная газета «Мценский край»

По информации пресс-службы правительства региона, в 2023 году администрации Мценска на содержание и ремонт дорог из средств Дорожного фонда Орловской области выделено 133 миллионов рублей.

Из этой суммы 53 миллиона рублей ушло на дорожный ремонт, 80 миллионов рублей – на содержание автомобильных дорог. Планируется отремонтировать пять объектов: два участка дороги по улице Карла Маркса, два участка по улице Пригородная, улице Лескова, из них сейчас три объекта уже выполнены и приняты.

По итогам объезда и осмотра автомобильных дорог города Мценска, городская администрация сформировала перечень объектов, нуждающихся в проведении ямочного ремонта. Это дорожные участки по улица Карла Маркса, улица Орловская, улица Ленина, улица Комсомольская, улица Катукова, улица Тургенева, улица Перевозный, улица Ефремовская, улица Колхозная, улица Автомагистраль, улица Генерала Горбатова, улица Болховская, улица Гагарина, улица Мира.

На ямочный ремонт улиц выделено 20 миллионов рублей.