Орловская епархия передала военным внедорожник

Фото: сайт Орловской митрополии

В зону СВО доставил автомобиль «Нива» протоиерей Василий Иванов. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

«Ниву» помогли приобрести прихожане орловских храмов и все неравнодушные жители региона. Эта машина необходима участникам СВО для выполнения боевых задач.

Перед отправкой на фронт чин освящения внедорожника совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Также отец Василий доставил для военнослужащих две машины продуктов, в основном это консервы.

На месте дислокации войск орловский священник благословил военных на служение Отечеству и выразил им слова поддержки. Батюшка вручил служащим Знамя Победы и шевроны с изображением Иисуса Христа.

В конце своей гуманитарной миссии протоиерей Василий Иванов исполнил для участников СВО несколько песен под гитару.