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НовостиОбщество7 сентября 2023 7:29

Жители Советского района Орла останутся на несколько дней без горячей воды

Кроме того, несколько часов без света проведут жители некоторых домов в двух районах Орла
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Так, по информации АО «Орелгортеплоэнерго» с сегодняшнего дня до 17:00 13 сентября в связи с ремонтными работами будет отключено горячее водоснабжение на улице Веселой, 12, 13, 21, 24, 25, улице Генерала Родина, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60а, 62, улице Генерала Жадова, 2.

Помимо этого, как информирует АО «Орелоблэнерго» в связи с техобслуживанием подстанций сегодня будет отключено электроснабжение с 9:00 до 12:00 на улице Новосильской, 9. 11, переулке Новосильский, 1, 3, ул. Пушкина, 24, улице Карачевская, 68А, 68Б, 68В, 68Г, 68 , 72.

Также свет отключат с 14:00 до 17:00 на улице Покровская, 28 и Набережной Дубровинского, 86, 90.