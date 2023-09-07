Почти шесть тысяч орловских семей получили «Подарок новорожденному»

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Социальную поддержку «Подарок новорожденному» в Орловской области получили 5 747 семей. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, при регистрации рождения ребенка родители могут выбрать набор принадлежностей для ухода за младенцем или разовую выплату в пять тысяч рублей.

В регионе с мая 2022 года мера поддержки была оформлена на 5 818 детей. С начала реализации меры поддержки 5 714 семей получили выплату на приобретение вещей для ухода за ребенком, 33 семьи выбрали набор принадлежностей для ухода за новорожденным.

«Подарок новорожденному» можно получить в ЗАГСе в течение полугода после рождения малыша.