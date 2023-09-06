Орловская область стала одним из лидеров по производству гречихи

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С начала 2023 года производство гречки в целом по стране выросло на 6,8%, при этом цены на нее сократились на 12,3%. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

Посевные площади под гречихой в стране в 2023 году были увеличены на 14,3% - до 1,3 миллиона гектаров. Выращивание этой культуры ведется в 49 субъектах России. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Республика Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на Орловщине в этом году всего засеяно 60,4 тысяч гектаров гречихи. В настоящее время убрано 10,4 тысяч гектаров. Намолочено 17,5 тысяч тонн гречихи.