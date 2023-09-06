Орловцы доставили почти 2,5 тонны гуманитарного груза разведчикам СВО

Фото: сайт правительства Орловской области

О доставке очередной посылки для участников СВО сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Военнослужащим передали дизельные генераторы, дополнительные комплекты нательного белья, футболки, флисовые куртки, коврики, спальные мешки, пленку, степлеры и скобы. Также военнослужащим доставили умывальники, бочки под воду, средства от комаров, влажные салфетки, газовые горелки, окопные свечи, топоры, перчатки, предметы личной гигиены, продукты питания (тушенку, консервы, чай, кофе, сахар, сладости, питьевую воду, овощи, хлебцы, специи) и многое другое.

Помимо этого, военным отправили квадрокоптер Mavic 3.