Орловские семьи с начала года получили почти стомиллионную субсидию на коммуналку

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В 2023 году 5 389 орловских семей получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму 95 миллионов рублей.

При этом, с июня прошлого года в регионе для всех категорий граждан снижена максимальная допустимая доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 20 % до 10 %. Это позволяет большему количеству семей получить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такую информацию сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Отметим, что право на субсидии имеют – пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

В 2022 году правом на субсидии воспользовалась 5 275 семей. На выплату субсидии в прошлом году было выделено почти 107 миллионов рублей из областного бюджета.