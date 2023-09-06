В Орле сгорел «Царев Брод»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в здании кафе на улице Генерала Родина в Орле произошло около четырех часов дня, 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

До прибытия пожарных из здания эвакуировали десять человек. Когда сотрудники МЧС приступили к тушению, практически по всей площади горела мансарда и кровля здания.

В результате пожара второй этаж выгорел изнутри, кровля частично обрушилась. В пресс-службе ведомства отметили, что при пожаре никто не пострадал. Из-за большой площади возгорания был объявлен повышенный номер сложности пожара.Помимо нескольких пожарных частей Орла, на месте происшествия работали медики, сотрудники полиции, газовой и энергослужбы. В причинах предстоит разобраться специалистам.