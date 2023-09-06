В Орле вновь пройдет «Кросс Нации-2023»

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

«Кросс Нации-2023» состоится в областной столице во Всероссийский день бега, 16 сентября. Соревнования пройдут на Центральном стадионе имени Ленина, а также в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Примечательно, что возрастных ограничений для участия в кроссе нет. Мальчики и девочки 2014 года рождения и младше пробегут 600 метров, мальчики и девочки 2011-2013 годов рождения – один километр, юноши и девушки 2008-2010 годов рождения, мужчины и женщины 1983 года рождения и старше – два километра, мужчины и женщины 2007-1982 годов рождения – три километра.

Победителей в каждой возрастной группе наградят кубками, медалями и грамотами Минспорта России, а обладателей второго и третьего мест – медалями и дипломами.

Перед соревнованиями участники должны пройти специальную комиссию, которая будет работать накануне: 14 и 15 сентября с 13:00 до 17:00 в Училище олимпийского резерва, а также 16 сентября с 9:30 до 10:50 на месте проведения «Кросса наций».

Для участия обязательно иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.