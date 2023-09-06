В Ливнах открылась новая детская поликлиника

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Ливнах состоялось торжественное открытие учреждения здравоохранения. Участниками мероприятия стали члены регионального правительства и руководство муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Стоимость строительства и оснащения поликлиники составила более 178 миллионов рублей.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 2,8 тысяч квадратных метров. В поликлинике будет работать несколько отделений, в частности, консультативно-диагностическое, реабилитации и восстановительного лечения.

Поликлиника оснащена современным оборудованием в соответствии с последними требованиями порядков оказания медицинской помощи.