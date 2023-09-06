В Орловской области открылось второе отделение Семейного МФЦ за неделю

Фото: газета "Мценский край"

Первое отделение семейного МФЦ на этой неделе было открыто 4 сентября в Кромах.

– Орловская область в 2022 году стала одним из 8 пилотных регионов России по развитию сети Семейных МФЦ. На эти цели наша область получила 10 миллионов рублей из федерального бюджета. Сегодня отделения МФЦ уже работают в Орле, Болхове, Ливнах, Кромах и Мценске, – отметил глава региона Андрей Клычков.

Помещение во Мценске отремонтировано и оснащено по современным стандартам.

Известно, что на открытие отделения из регионального бюджета было выделено 750 тысяч рублей, а также внебюджетные источники финансирования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В отделение закуплено необходимое оборудование, компьютерная техника, современная мебель. Кроме того, обустроены зоны цифровых сервисов, информирования и ожидания, детский уголок.

В Семейном МФЦ также планируется размещение координаторов филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

В городе Мценске Семейный МФЦ расположен на первом этаже здания адресу: 1-й Микрорайон, дом №1.