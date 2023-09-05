Жителя Орловской области будут судить за избиение человека до смерти

34-летний житель Малоархангельского района предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает СКР по Орловской области.

По данным следствия, вечером 25 февраля 2023 года обвиняемый употреблял алкоголь вместе с 53-летним потерпевшим в своем доме в деревне Вторая Подгородняя Малоархангельского района. Между ними возник конфликт по бытовым вопросам, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в голову и туловище. В результате полученных телесных повреждений потерпевший умер спустя несколько дней.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СКР по региону.