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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 14:28

Жителя Орловской области будут судить за избиение человека до смерти

Потерпевший умер через несколько дней после инцидента
Инна МОРОЗОВА

34-летний житель Малоархангельского района предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает СКР по Орловской области.

По данным следствия, вечером 25 февраля 2023 года обвиняемый употреблял алкоголь вместе с 53-летним потерпевшим в своем доме в деревне Вторая Подгородняя Малоархангельского района. Между ними возник конфликт по бытовым вопросам, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в голову и туловище. В результате полученных телесных повреждений потерпевший умер спустя несколько дней.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СКР по региону.