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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:57

В Мценском районе Орловской области газифицируют более 50 домов до конца 2024-го

Более 180 участков и 50 частных домовладений оснастят ресурсом в следующем году
Инна МОРОЗОВА

До конца 2024 года в Мценске и Мценском районе планируется газифицировать более 180 участков и 50 частных домовладений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Газораспределительные сети построят для газоснабжения улиц Круглова, Данкова, Жегалкина, Печуриной, Ермакова, Вавилова, Кожушко, Кожухова, Макарова и микрорайона Солнечного.

- В 2023 году в Мценске также планируется дополнительно газифицировать 5 частных домовладений, а в Мценском районе - 46 домовладений, - добавили в пресс-службе регионального правительства.