В Мценском районе Орловской области газифицируют более 50 домов до конца 2024-го

До конца 2024 года в Мценске и Мценском районе планируется газифицировать более 180 участков и 50 частных домовладений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Газораспределительные сети построят для газоснабжения улиц Круглова, Данкова, Жегалкина, Печуриной, Ермакова, Вавилова, Кожушко, Кожухова, Макарова и микрорайона Солнечного.

- В 2023 году в Мценске также планируется дополнительно газифицировать 5 частных домовладений, а в Мценском районе - 46 домовладений, - добавили в пресс-службе регионального правительства.