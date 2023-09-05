В Орловской области заложат яблоневый сад площадью в более тысячу гектаров

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О реализации инвестиционного проекта рассказал в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.

– Осенью высаживается еще 60 гектаров в дополнение к имеющимся 76 тысячам яблоневых деревьев. Причем яблоки местной селекции –Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, – рассказал глава области.

Инвестиционный проект стоимостью 1,2 миллиардов рублей реализует дмитровская компания. Его главной целью является закладка яблоневого сада интенсивного типа площадью более 900 гектаров с последующим хранением и переработкой плодовой продукции.

Известно, что на первом этапе проекта высажено более 76 тысяч яблоневых деревьев, в 2023 году планируется посадка еще 90 тысяч яблонь.

Второй и третий этапы инвестпроекта предусматривают строительство современного плодохранилища с линией калибровки емкостью 10 тысяч тонн и перерабатывающего предприятия.

По словам губернатора, уже в 2025 и 2026 году планируется собрать первый полный урожай дмитровских яблок, начать их переработку и активно продвигать на рынок.

Кроме того, на 50 гектарах орловской земли планируется посадка сливы и еще на 50 гектарах – вишни.