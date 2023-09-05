В Орле состоялся региональный студенческий форум

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Площадкой для регионального студенческого форума стал колледж Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС. В мероприятии приняли участие более 450 человек. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На форуме работала интерактивная выставка, где были представлены интеллектуальные разработки и достижения студентов и курсантов вузов, а также наиболее яркие молодежные инициативы и проекты студенческой молодежи.

В программу форума были включены образовательно-коммуникационные площадки.

В рамках мероприятия состоялась встреча студентов с главой региона Андреем Клычковым. На встрече участники обсудили ряд важных вопросов, в том числе развитие молодежного туризма, меры поддержки молодежных инициатив и проектов, участие студентов в новых сельхозпроектах, введение в регионе дополнительной региональной грантовой поддержки студентов и молодых научных сотрудников.

– Для студенческого сообщества подобные мероприятия – это хорошая практика для обмена опытом и возможность узнать для себя что-то новое. На старте нового учебного года участие в форуме поможет студентам более детально узнать о работе органов государственной власти и получить ответы на все интересующие вопросы, – отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.