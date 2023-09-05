В Орле стартовало строительство межвузовского студенческого кампуса

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Капсулу в основание строительства Межвузовского кампуса заложили замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Мы благодарны Министерству за тесное сотрудничество и оперативное решение всех возникающих вопросов. Начинается реализация флагманского проекта, который обеспечит новое качество развития нашего региона – с опорой на интеллектуальный потенциал, мощную вузовскую базу, на энергию и таланты орловской молодежи, – подчеркнул глава региона.

Строительство межвузовского студенческого кампуса поддержал президент России Владимир Путин, на его реализацию выделено федеральное финансирование в размере 10 миллиардов рублей.

Известно, что на территории кампуса появится настоящий студенческий городок, здесь будут размещены современные лаборатории, общежитие с актовым и спортивным залом, стадион с искусственным футбольным полем. Спортивная инфраструктура, инфраструктура для отдыха, уличный кинотеатр – все это будет доступно для жителей областной столицы.