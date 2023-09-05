В Орловской области открылось еще одно отделение Семейного МФЦ

Фото: районная газета "Заря"

Из регионального бюджета на его открытие было выделено 750 тысяч рублей. А кроме, для основания МФЦ были использованы внебюджетные источники финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Помещение расположено на первом этаже здания бюджетного учреждения соцобслуживания. В нем обустроены входная группа, зоны цифровых сервисов, информирования и ожидания, детский уголок.

Специалисты центра прошли курсы повышения квалификации в СМФЦ Орла. Они готовы оказать консультацию гражданам в онлайн и офлайн-режимах на основе «бесшовного» взаимодействия с момента обращения до решения вопроса.

В планах разместить в отделениях Семейных МФЦ координаторов филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

Отделение Семейного МФЦ расположилось в самом центре поселка Кромы по адресу: переулок Ленинский, дом №24. Вблизи находятся филиал Социального фонда РФ, а также районная администрация.