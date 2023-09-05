В Орловской области капитально отремонтировали три школы

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Свои двери для учеников распахнули Краснооктябрьская основная школа Мценского района, Дросковская средняя школа Покровского района и Селезневская средняя школа Новосильского района.

– Для ребят созданы все необходимые условия: они будут получать знания в просторных светлых классах, с помощью современного оборудования, также в школы приобретена удобная мебель, – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Отметим, что ремонтные работы проводились по плану региональной программы. Также в рамках этой программы были выделены средства на современное оснащение учебных классов.

Общий объем финансирования ремонта и оснащения школ составил 50,1 миллионов рублей, большая часть из которых − федеральные средства.

Рабочие обновили фундамент школьных зданий, а также цоколь, кровлю, потолки, окна, двери, лестницы, системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электросетей, системы пожаротушения.