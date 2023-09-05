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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:52

Медики из Орловской области выявили троих пациентов с подозрением на онкологию в ЛНР

Орловцы завершили работу по обследованию жителей Троицкого района
Елена Зябкина
Фото: районная газета «Болховские куранты»

Фото: районная газета «Болховские куранты»

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, помощь в проведении диспансеризации взрослого населения оказана в рамках соглашения, подписанного между правительством Орловской области и администрацией Троицкого района.

Врачи мобильного комплекса Болховской ЦРБ провели 325 исследований маммографии и 115 – флюорографии.

Орловские медики смогли выявить три пациента с подозрением на онкологию, а также признаки мастопатии и других заболеваний, благодаря чему им будет оказана своевременная медицинская помощь.

В рамках флюорографических исследований выявлены двое больных с пневмонией, одному пациенту рекомендовано пройти компьютерную томографию.