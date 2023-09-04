Юных орловцев познакомили с правилами безопасности

. Фото: Елена Зябкина

Мероприятие состоялось в орловском детском саду №79 «Сказка». В дошкольное учреждение приехали юные представители кадетских отрядов из Орла и области. Это «Орлята» из первого и сорок седьмого детских садов Орла, «Помогаторы» из детского сада №2 города Болхова. В самом детском саду №79 уже более десяти лет действует кадетский отряд дошкольников «Спасарики». Здесь детям рассказывают о правилах безопасности, о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

– Наш детский сад на протяжении уже более 15 лет сотрудничает с Главным управлением МЧС России по Орловской области. На базе нашего сада работает отряд «Спасарики». У нас разработана специальная программа рассчитанная на три года для детей старшего дошкольного возраста, где детки обучаются правилам не только пожарной безопасности, они обучаются правилам безопасности и в быту, и на улице, и на водных объектах, – рассказала заведующая детским садом №79 Елена Корнеичева.

Сотрудники МЧС показали ребятам пожарную машину, устроили несколько занимательных конкурсов. Дети приняли участие в викторине, интеллектуальном конкурсе, эстафете. После этого, дошкольники нарисовали мелом на асфальте свои ассоциации с работой спасателей.

Помогали дошкольникам в конкурсах юноши и девушки из патриотической организации «Кадеты Орловшины». Ребята также показали детсадовцам элементы тактической подготовки, научили малышей строевому шагу.

Молодежное движение «Кадеты Орловшины» берет свое начало в 2002 году. Именно тогда, заслуженный учитель РФ Сергей Швец организовал первый в регионе кадетский класс на базе школы №2 Орла.

– Программа подготовки кадетов предусматривает обучение школьников правилам оказания первой помощи, действиям в экстремальных ситуациях, ориентирование, оказание помощи пострадавшим от природных и техногенных катастроф. Итоговые занятия у нас проходят в природных условиях, – рассказал о специфике занятий в кадетских классах председатель орловской региональной общественной организации военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Швец.

Многие ребята, состоящие в «Кадетах Орловшины», после окончания школы идут по пути помощи людям – они поступают в военные училища и в академии МЧС. Некоторые уже во время учебы сталкиваются с различными происшествиями и приходят на помощь.