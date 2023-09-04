В Орле из пожара эвакуировали четыре человека

. Фото: Елена Зябкина

О возгорании в квартире на улице Кузнецова в городе Орле стало известно около семи часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных в квартире было сильное задымление. В результате пожара в квартире в кухне в результате разгерметизации газового шланга предмет загорелся, кроме того, была закопчена стена на квадратном метре. Пожарные эвакуировали четыре человека. В помещении пострадавших обнаружено не было. Предположительной причиной пожара специалисты называют неисправность газового оборудования.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 21 возгорание.