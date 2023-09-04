Орловцы доставили гуманитарный груз в танковый и минометный полки

Фото: сайт правительства Орловской области

Орловцы доставили очередную посылку в подразделение под Кременной. Это 237 танковый полк и минометный полк, в которых в общей сложности служат 80 орловских бойцов, в том числе мобилизованных.

Как отмечают в пресс-службе правительства Орловской области, за короткое время удалось собрать все, о чем просили солдаты. Общими усилиями всех жителей Орловщины собран большой груз. Для строительства блиндажей передали утеплитель, пленку, степлеры и скобы, бензиновый генератор, топоры, ножовки, молотки, гвозди, лопаты. Солдатам вручили маскировочные сети, дождевики, тактические рюкзаки, окопные свечи, газовые горелки, портативные газовые плиты, зажигалки, одежду и тактическую обувь, предметы личной гигиены, влажные салфетки.

На фронт также доставили медикаменты и продукты питания. В посылку вошли тушенка, чай, кофе, энергетические батончики, вода.

Кроме того, солдатам под Кременной раздали 20 тонн питьевой воды.