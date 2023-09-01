В Орловской области стартовала уборка сахарной свеклы

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О начале кампании по уборке свеклы в рамках прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Первыми приступили к уборке сахарной свеклы аграрии Мценского и Ливенского районов. Уже убрано 250 гектаров.

Посевные площади под сахарной свеклой в регионе составили 50,1 тысячи гектара. В этом году планируется собрать около 2,2 миллиона тонн сладких корнеплодов.

Приемка и переработка сахарной свеклы будет осуществляться с 1 сентября 4 сахарными заводами Орловщины.

В пресс-службе правительства Орловской области отметили, что в 2022 году сахарными заводами Орловской области произведено 289,6 тысячи тонн продукции, что по нормам потребления хватит на 37 миллионов человек.