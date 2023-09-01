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НовостиОбщество1 сентября 2023 11:19

Орловцы отправили в зону СВО гуманитарную помощь и автомобиль УАЗ

Груз доставили под Кременную
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Представители Орловской области доставили очередную посылку на фронт военным под Кременную. Штурмовики 254 полка обратились с просьбой о дополнительной поддержке. Об этом сообщил губернатор Орловской области.

Усилиями жителей региона удалось закупить все, о чем просили военнослужащие – квадрокоптер, тепловизор, смартфон, антенны к рациям, тактические шлемы, активные наушники. Кроме того, по заявке военнослужащих приобретены принтер, продукты питания, а также средства личной гигиены.

Орловцы также капитально отремонтировали и подготовили для выполнения боевых задач УАЗ «Фермер».

Помимо этого, участникам спецоперации передали личные посылки из дома, детские письма и открытки. Также военнослужащим по сложившейся традиции передали знамя Победы, флаг Орловской области и России. Военным раздали 20 тонн бутилированной воды.