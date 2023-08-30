В Орловской области «Нива» протаранила столб ЛЭП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 22-летний водитель «Лада Нива 212140» ехал утром, 29 августа, по автодороге «Шаблыкино-Сомово-Рядовичи» со стороны поселка Шаблыкино в сторону села Сомово. В районе 11 километра мужчина отвлекся, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в опору линии электропередач.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, доставлен в Шаблыкинскую районную больницу. После смотра медиками пострадавший мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых четыре человека получили различные повреждения.