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НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:58

В Орловской области «Нива» протаранила столб ЛЭП

Происшествие случилось утром 29 августа
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 22-летний водитель «Лада Нива 212140» ехал утром, 29 августа, по автодороге «Шаблыкино-Сомово-Рядовичи» со стороны поселка Шаблыкино в сторону села Сомово. В районе 11 километра мужчина отвлекся, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в опору линии электропередач.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, доставлен в Шаблыкинскую районную больницу. После смотра медиками пострадавший мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых четыре человека получили различные повреждения.