В Орле появятся арт-объекты, воплощающие героев произведений Ивана Тургенева

Фото: Елена Зябкина

В настоящее время на федеральные средства, выделенные за 2-е место в конкурсе проектов по обустройству городских туристических центров, приобретаются арт-объекты «Авторы Орла». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В жизнь будут воплощены будут сцены из известных произведений великого русского писателя, которые станут фотозоной. В качестве точек их установки выбраны территории, которые напрямую связаны с именем писателя: Литературно-исторический квартал перед Объединенным государственным литературным музеем имени Тургенева, сквер «Тургеневский бережок».

В виде арт-объектов воплотятся герои романов «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», рассказов «Бурмистр», «Свидание», «Ермолай и мельничиха». Уже известно, что конструкции будут выполнены из полимера и в высоту достигнут трех метров.

Прием заявок от потенциальных изготовителей продлится до 5 сентября на портале «Госзакупки».