В Орловской области за выходные в ДТП пострадали два ребенка

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 29-летний водитель «Хендэ Солярис» 26 августа ехал по прилегающей территории в районе дома №56 по улице Приборостроительная Орла. Около полудня он сбил 13-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару. При ДТП велосипедист ребенок травмировался, и бригадой скорой помощи доставлен в БУЗ ОО НКМЦ имени Круглой.

Еще одно ДТП с участием ребенка произошло 26 августа, около трех часов дня. 51-летняя водительница «Ниссан Кашкай» ехала по улице Лескова Мценска и в какой-то момент сбила десятилетнюю девочку. Юная амчанка вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода, из-за автомобиля и начала перебегать дорогу.

В результате происшествия с места аварии ребенок каретой скорой помощи был доставлен в приемное отделение Мценской ЦРБ.