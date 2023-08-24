Орловская область попала в число отличников по лесовосстановлению

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В муниципалитете использовали саженцы с закрытой корневой системой. Такой материал лучше приживается и более устойчив. На площади в 1,6 гектара провелио дополнение лесных культур в местах низкой приживаемости.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, за последние пять лет сеянцы лесных культур были высажены на площади 355 гектаров.

В этом году Орловщина попала в список регионов-отличников Рослесхоза, выполнивших план по искусственному лесовосстановлению. На территории семи лесничеств высадили лес на площади 82 гектара. Посадили сосну обыкновенную на 59 гектарах, дуба черешчатый на 23 гектарах. В том числе провели искусственное лесовосстановление (72 га), комбинированное лесовосстановление (9,6 га).