В Орле в аварии пострадал подросток

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, 22 августа 18-летний водитель мопеда «Кумото Альфа» без водительского удостоверения ехал по грунтовой дороге СНТ «ОКА». Около восьми вечера при выезде на дорогу с твердым покрытием – улицу Кольцевая Орла, в районе дома №36, мопед не уступил дорогу и допустил столкновение с «Рено». Автомобилем управлял 24-летний водитель, который ехал по улице Кольцевая со стороны улицы Юрина в направлении улицы Наугорское шоссе.

В результате ДТП травмы получила пассажирка мопеда – 16-летняя девушка. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в БУЗ НКМЦ имени Круглой. После осмотра врачи отпустили подростка на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.