Орловцы менее чем за сутки собрали деньги на «УАЗ Патриот» для СВО

Фото: сайт правительства Орловской области

Менее чем за сутки удалось собрать 700 тысяч рублей и приобрести для десантников автомобиль, необходимый для выполнения боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Неравнодушные орловцы собрали 350 тысяч рублей, которые регулярно поддерживают наших военнослужащих и всегда откликаются на призыв о помощи.

Еще 350 тысяч рублей передали сотрудники Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Свой вклад в эту сумму внесли руководство и сотрудники БУ ОО «Облхозэксплуатация». Они также передали военным дизельный генератор и продукты питания.