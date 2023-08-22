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НовостиЗдоровье22 августа 2023 6:38

Орловская больница Боткина пополнилась новым медицинским оборудованием

Новая техника пришла в кабинет паллиативной помощи
Елена Зябкина
Фото: больница имени Боткина

Фото: больница имени Боткина

В городской больнице имени Боткина появился портативный электрический аппарат искусственной вентиляции легких. Он предназначен для длительной респираторной поддержки пациентов в домашних условиях.

Помимо этого были получены два инсуффлятора- аспираторамеханических. Они необходимы пациентам, которые самостоятельно не могут эффективно очищать дыхательные пути.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, вся аппаратура укомплектована сменными фильтрами, пульсоксиметром. Данная медицинская аппаратура будет использована для оказания паллиативной помощи пациентам по назначению врача.