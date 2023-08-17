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НовостиЭкономика17 августа 2023 9:17

Орловская область вошла в десятку регионов России по производству меда

По количеству произведенного продукта орловские пчеловоды заняли третье место в ЦФО
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

О масштабах производства меда в Орловской области в рамках прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

Орловщина по производству меда вошла в топ-10 регионов России, собрав за 2022 год 1574 тонн меда. В рейтинге регионов по количеству произведенного меда с 2019 года сбор сладкого продукта в области вырос на 83%.

По данным Орелстата, количество пчелосемей в регионе на конец 2022 года составило 37,8 тысяч штук.

По производству меда Орловская область занимает третье место в ЦФО, уступая только Воронежской и Белгородской областям, и 10 место в России.