В регионе создадут гастрономический бренд «Орловский Хлеб»

Фото: Нина Соколова

Конкурс проводится с целью возобновления традиционной рецептуры орловского ржано-пшеничного хлеба, который станет визитной карточкой нашего региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

– Впервые мы проводим конкурс по разработке гастрономического бренда региона «Орловский хлеб», возвращаясь к той истории и культуре хлеба, которая всегда была на Орловщине, – сообщил глава региона.

В конкурсную комиссию входят представители организатора, профильных учебных учреждений, бизнес-сообщества, деятели культуры, представители администрации города Орла и Орловской области.

Образцы ржано-пшеничного хлеба будут оцениваться конкурсной комиссией по ряду критериев: соответствие целям и задачам конкурса; рецептура, отражение историко-культурных и гастрономических особенностей региона, а также формирование условий для создания узнаваемого гастрономического бренда Орловской области. Кроме того, будет учитываться возможность использования рецептуры другими региональными предприятиями.