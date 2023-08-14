Орловские сахарные заводы модернизировали за 900 миллионов рублей

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О сумме затрат на производство сахара стало известно на заседании регионального правительства.

Модернизация производства позволила увеличить производственные мощности орловских сахарных заводов на две тысячи тонн и обеспечить возможность переработки в объеме 21,4 тысяч тонн свеклы в сутки.

– Посевные площади под сахарной свеклой в текущем году превышают прошлогодние. Модернизация производства, целевые инвестиции – позволят увеличить мощности наших сахарных заводов, – подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

В 2023 году посевные площади под сахарной свеклой по Орловской области составили 50,4 тысяч гектаров.

Площадки для хранения сахарной свеклы составляют 132 тысячи тонн. Известно, что все сахарные заводы области готовы к сезону переработки.