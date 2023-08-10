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НовостиПроисшествия10 августа 2023 7:48

В Орловской области иномарка сбила велосипедистку

ДТП случилось в Малоархангельске 9 августа
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 9 августа 26-летний водитель «Киа» ехал по улице Калинина города Малоархангельск. Около четырех часов дня в районе дома №13 произошло столкновение с 58-летней велосипедисткой, которая не уступила дорогу автомобилю «Киа».

В результате ДТП велосипедистка получила травмы, после осмотра медики отпустили женщину на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.