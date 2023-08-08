В Орловской области открыли более двухсот аптек в медпунктах

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области продолжается работа по обеспечению продажи лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах. В ближайшее время в рамках проекта откроется еще 37 ФАПтек.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», сейчас рассматривается возможность организации продажи на базе ФАПтек медицинских изделий.

Отмечается, что проект повысит доступность лекарств для жителей отдаленных сел и деревень, которым не нужно будет добираться в районные центры за лекарственными препаратами.