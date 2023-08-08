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НовостиОбщество8 августа 2023 13:11

В Орловской области открыли более двухсот аптек в медпунктах

Аптеки в ФАПах Орловщины предназначаются для доступности приобретения необходимых лекарств
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области продолжается работа по обеспечению продажи лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах. В ближайшее время в рамках проекта откроется еще 37 ФАПтек.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», сейчас рассматривается возможность организации продажи на базе ФАПтек медицинских изделий.

Отмечается, что проект повысит доступность лекарств для жителей отдаленных сел и деревень, которым не нужно будет добираться в районные центры за лекарственными препаратами.