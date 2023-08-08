В Орле при столкновении трех автомобилей пострадал человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, вечером, 7 августа 32-летняя водительница «БМВ» ехала по улице Раздольная со стороны улицы Михалицына. Около шести вечера в районе дома №11 по улице Раздольная женщина наехала на бордюр, после чего столкнулась с автомобилем «ВАЗ» под управлением 46-летнего водителя. Отечественный автомобиль ехал во встречном направлении и после столкновения с «БМВ» он врезался в «Тойоту Виста» под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы, после осмотра медиками мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.