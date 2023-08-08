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НовостиСпорт8 августа 2023 6:26

Орловские футболистки завоевали серебро турнира «Загрузи себя футболом»

Соревнования по футболу среди девушек состоялся в Липецке
Елена Зябкина
Фото: Департамент физической культуры и спорта

Фото: Департамент физической культуры и спорта

В турнире приняли участие шесть команд девушек 2012-2013 годов рождения из Липецка, Мценска, Белгорода, Старого Оскола, Ливен и Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Команда «Фортуна» из Мценска под руководством Анатолия Николайчука в итоге заняла второе место. Орловские футболистки уступили только победителям – команде СШ № 12 из Липецка со счетом 4:3. Третье место заняла команда «Белогорье» из Белгорода.

Вторая строчка турнира позволила орловской команде завоевать путевку в финал России, который состоится в конце сентября в Анапе.

Помимо этого, лучшим защитником соревнования была признана игрок мценской команды София Ильяшенко. Самым ценным игроком команды стала Дарья Пятина из Ливен.