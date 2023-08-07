В Орловской области отметили 95-летие образования Кромского района

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Поздравить кромчан с праздником приехал глава региона Андрей Клычкова. Рабочий визит губернатора в район начался с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Кромах.

– Вчера большие памятные торжества прошли в областной столице – городе первого салюта и воинской славы Орле. Теперь эстафету праздничных мероприятий принимает Кромской район. Ровно 80 лет назад доблестные советские воины освободили Кромскую землю. В память об их немеркнущем подвиге районный центр – поселок Кромы с честью носит почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», – отметил Андрей Клычков.

В оккупации Кромы находились 22 месяца. 6 августа поселок был освобожден. Тысячи солдат отдали свои жизни за освобождение района. В честь событий Великой Отечественной войны на площади освобождения в поселке городского типа Кромы горит вечный огонь.