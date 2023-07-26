В Орле вновь состоится экологическая акция «ЭкоСбор»

Фото: Зябкина Елена

В рамках экологической акции жители областного центра могут сдать на переработку макулатуру (газеты, журналы, офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, книги), ПЭТ-бутылки, пластик с маркировкой 02hpde (флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей), алюминиевые банки, упаковочную пленку ПВД, фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки.

В Северном районе пункт приема будут работать на улице Маринченко, дом 7 (пункт приема вторсырья «Экоточка») – с 11.30 до 12.30. В микрорайоне Болховский на улице Графа Киселева, дом 3 – с 11.15 до 12.15. В микрорайоне Наугорский плпстик и бумагу можно сдать на улице Приборостроительная, дом 45, (стадион Аршавина) – с 12.00 до 13.00. В Советском районе, улице Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) – с 11.00 до 12.00. В Железнодорожном районе отходы на переработку принимают в сквере «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») – с 12.00 до 13.00. В микрорайоне Зареченский на улице Бульвар Молодежи, дом 6 (напротив магазина «Оптовичок») – с 11.45 до 12.45. Жители Заводского района смогут принести перерабатываемые отходы в пункты сбора на Комсомольской площади, улице Комсомольская, дом 95 (напротив главного корпуса ОГУ имени Тургенева) – с 11.30 до 12.30.

Вырученные от сдачи собранных вторичных отходов средства отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.