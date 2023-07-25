Уборочная компания стартовала в Краснозоренском районе Орловской области

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил одно из крестьянско-фермерских хозяйств района. Глава региона обсудил с сотрудниками КФХ начало уборочной кампании и меры господдержки оказываемые сельхозтоваропроизводителям. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

– За последние годы общий объем господдержки сельхозтоваропроизводителей Краснозоренского района превысил 119 миллионов рублей. В этом году хлеборобы получили порядка 20 миллионов рублей государственной поддержки, – отметил глава региона Андрей Клычков.

Основным видом деятельности хозяйства Николая Адоньева является производство и реализация продукции отрасли растениеводства. Валовой сбор зерна в весе после доработки за 2022 год в хозяйстве составил шесть тысяч тонн, что на 26% выше уровня 2021 года. В 2021-2022 годах фермерским хозяйством в развитие производства вложено 46 миллионов рублей инвестиций.

В муниципалитете сельхозпроизводством занимаются семь предприятий, 50 крестьянских фермерских хозяйств, 2,5 тысячи личных подсобных хозяйств. Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают зерновые культуры.