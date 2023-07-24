Орловская мошенница обманула своего знакомого на 150 тысяч рублей

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В полицию с заявлением обратился мужчина, который рассказал, что около шести месяцев его знакомая пообещала помочь приобрести автомобиль на аукционе по стоимости значительно ниже рыночной цены. На это орловец передал женщине 150 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По прошествии времени, орловчанка так и не выполнила своего обещания. Мужчина остался и без новой машины, и без денег.

– В отношении орловчанки следственным отделом (по Советскому району) УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мошеннице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.