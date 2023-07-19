В Орле сгорела квартира в многоэтажном доме

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в квартире на улице Карьерная города Орла произошло около двух часов дня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление. В результате в 3трехкомнатной комнатной квартире на четвертом этаже в помещении зала огнем повреждена комната и имущество на шести квадратных метрах. Пострадавших в здании обнаружено не было. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний. Большинство из них приходится на горение мусора и подгар пищи.