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НовостиОбщество18 июля 2023 7:19

В Орловской области благоустроили родник «Трубочка»

Общественная территория находится в Малоархангельском районе
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Работы по благоустройству общественной территории родника «Трубочка» в Малоархангельском районе Орловской области завершены. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Благоустройство популярного среди жителей муниципального образования родника (2-ой этап) велись в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Контракт по облагораживанию территории был заключен на 1,1 миллиона рублей.

Известно, что в планах администрации Малоархангельского района в дальнейшем продолжить благоустройство общественной территории «Трубочка».