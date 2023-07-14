Орловский губернатор проконтролировал строительство «Васильковой гавани» в Новосиле

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Зона отдыха в Новосильском районе стала победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Благоустройство проводится на территориях городского сквера «Аллея Славы», входной площадке перед ней, территории, прилегающей к «Острожной горе», на которой располагался старый город, часть берега со спуском к реке Зуша и городскому пляжу.

Кроме того, проектом «Васильковая гавань» предусматривается создание единого современного городского пространства, связывающего исторический и деловой центр города с берегом реки Зуша, что в свою очередь позволяет не только дать возможность горожанам быстро и комфортно проходить к большой воде. В правительстве предполагают, что после благоустройства «Васильковая гавань» станет привлекательным местом для байдарочников и парапланеристов.