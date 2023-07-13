В Орловской области загоревшийся трансформатор мог стать причиной крупного пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание металлического трансформатора в селе Коротыш Ливенского района произошло 12 июля, около 11 утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных трансформатор был полностью охвачен пламенем, существовала угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Пожарные быстро локализовали пламя, не дав ему распространиться.

Отмечается, что в тушении принимали участие добровольцы. Пострадавших в пожаре нет. Здание, стоящее в опасной близости от трансформатора, удалось спасти. Предположительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание в трансформаторе.

Всего в Орловской области ликвидировано четыре возгорания.