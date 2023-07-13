Студентка из Орла победила в конкурсе о развитии здорового питания в России

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Студентка Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Полина Большакова стала победителем Всероссийского конкурса научных работ «Приоритеты и научное обеспечение государственной политики здорового питания в России». Ее работа о технологии приготовления бездрожжевого хлеба для здорового питания стала лучшей из 30 заявленных на конкурс. Об этом сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

Конкурс проводился на базе ОГУ имени Тургенева в июне. Более 30 научных работ представили студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантов из Орла, Пятигорска, Саратова, Казани и Москвы и других регионов. Работа магистра Президентской академии Полины Большаковой получила высокую оценку экспертной комиссии за научную новизну, практическую значимость и оригинальность идеи. В итоге она стала обладателем первого места в конкурсе.

– Хочу поблагодарить своих наставников – преподавателей академии, которые мне помогли разработать проект. Участвовать в данном конкурсе было интересно, так как это позволяет развивать свои умения и навыки, – рассказала Полина Большакова.